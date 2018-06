Berlin (AFP) Der jüngste internationale Vermittlungsversuch im Ukraine-Konflikt ist in der Nacht zum Montag ohne Durchbruch zu Ende gegangen. Von einem "schwierigen Gespräch" berichtete Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) nach dem mehrstündigen Treffen mit seinen Kollegen aus Frankreich, Russland und der Ukraine in Berlin. "Aber ich glaube und ich hoffe, dass wir in einzelnen Punkten durchaus Fortschritte erreicht haben." Auch in französischen Diplomatenkreisen war anschließend von "Fortschritten" trotz eines "schwierigen" Gesprächsklimas die Rede.

