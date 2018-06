München (AFP) Nach dem Eigentümerwechsel bei der Warenhauskette Karstadt mahnt die Gewerkschaft Verdi den Schutz von Arbeitsplätzen und eine angemessene Bezahlung der Mitarbeiter an. Es gehe um "existenzsichernde Einkommen" und "existenzsichernde Arbeitsbedingungen durch Tarifverträge", sagte Verdi-Bundesvorstandsmitglied Stefanie Nutzenberger am Montag im Bayerischen Rundfunk. Karstadt benötige ein "Zukunftskonzept", das tragfähig und nachhaltig sein müsse. "Dazu gehört: Wie müssen die Sortimente aussehen, wie sollen die Häuser an den einzelnen Standorten ausgerichtet sein, damit die Arbeitsplätze sicher sind."

