Berlin (AFP) Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat am Montag mit Fachpolitikern des Bundestags über mögliche Waffenlieferungen in den Irak beraten. "Wir schließen nichts aus", sagte die Ministerin nach einer Sitzung des Bundestags-Verteidigungsausschusses am Montag in Berlin. Von der Leyen begrüßte es, dass die Frage der Waffenhilfe im Parlament nun offen und ohne Vorbehalte beraten werde: "Man muss erst einmal das Tabu brechen, darüber nicht nachzudenken." Erste Entscheidungen in der Frage möglicher Waffenhilfen könnten noch in dieser Woche fallen, kündigte die Ministerin an.

