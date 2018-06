Wiesbaden (AFP) Die niedrigen Bauzinsen und die mangelnden Anlagealternativen machen es möglich: In Deutschland sind im ersten Halbjahr fast zehn Prozent mehr neue Wohnungen genehmigt worden als im ersten Halbjahr 2013. Insgesamt wurde von Januar bis Juni der Bau von knapp 137.000 Wohnungen genehmigt, rund 12.000 mehr als im Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Montag mitteilte. Damit setzte sich der seit Jahren anhaltende Wohnungsbau-Boom fort. Seit 2010 wird in Deutschland kräftig gebaut. Die Zinsen für Baukredite sind historisch niedrig; Immobilien gelten als sichere Anlage.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.