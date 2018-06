Istanbul (AFP) Die türkische Regierung sieht eine mögliche Bespitzelung ihres Landes durch den Bundesnachrichtendienst (BND) laut einem Zeitungsbericht als "inakzeptabel". Sollten sich die Berichte über eine jahrelange Abhöraktion des BND in der Türkei bestätigen, wäre das ein Skandal, zitierte die Zeitung "Habertürk" am Montag Vertreter des Außenministeriums in Ankara. Ein Ausspähen unter Freunden und Nato-Verbündeten sei nicht hinnehmbar. Bei einer Bestätigung der Berichte sei Deutschland der Türkei eine Erklärung schuldig.

