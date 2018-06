New York (dpa) - Keine Chance für Sylvester Stallone und seine Haudegen: Der explosive Actionfilm "Expendable 3" landete bei seinem Start in den USA und Kanada auf Platz vier der Kinocharts. Gewinner des Wochenendes blieben die "Teenage Mutant Ninja Turtles", hieß es vom Box Office Mojo. Auf Platz zwei hielt sich das witzige Comic-Weltraumabenteuer "Guardians of the Galaxy". Ihm folgt die Leinwandkomödie "Let's Be Cops - Die Party Bullen".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.