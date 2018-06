Lyon (AFP) In den Alpen sind am Sonntag fünf Wanderer bei verschiedenen Unglücken ums Leben gekommen. In Frankreich verunglückten zwei Bergsteiger und ihr Führer aus noch ungeklärten Umständen bei einer Tour im Mont-Blanc-Massiv, wie die örtliche Präfektur am Montag mitteilte. Demnach wurden die Leichen der drei im Gebiet Aiguille du Midi nahe der Ortschaft Chamonix gefunden. Erst am Dienstag waren am Mont-Blanc-Massiv fünf Alpinisten und ihr Führer 250 Meter tief in den Tod gestürzt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.