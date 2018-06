Riga (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel hat ihre Aussage verteidigt, dass sich Freunde nicht ausspähen sollten. Ihr Satz sei "in einem erkennbaren Kontext" gefallen, sagte sie bei einer Pressekonferenz in Lettland. "Es ging um die Vereinigten Staaten von Amerika." Merkel hatte mit Blick auf Spähaktionen des US-Geheimdienstes NSA in Deutschland gesagt: "Ausspähen unter Freunden - das geht gar nicht." Zu Medienberichten, dass der BND seit Jahren den Nato-Partner Türkei überwache, äußerte sich die Kanzlerin nicht.

