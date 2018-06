Düsseldorf (dpa) - Der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, hat die Erwartungen von Politik und Patienten an eine Termingarantie in Arztpraxen gedämpft. Was sich die Patienten von der Termingarantie versprechen würden, nämlich dass man bei seinem Wunscharzt einen Termin zu einem Wunschzeitpunkt

bekomme, könnten sie nicht leisten. Das sagte er der "Rheinischen Post". Bei einer Vier-Wochen-Termingarantie könne dem Patienten allenfalls ein Termin bei einem Facharzt in seiner Stadt geboten werden. Ob das den Patienten helfe, wisse er nicht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.