London (AFP) Nach mehr als zwei Jahren in der ecuadorianischen Botschaft in London hat sich Wikileaks-Gründer Julian Assange optimistisch gegeben, diese "bald" verlassen zu können. Der 43-jährige Australier bestritt am Montag bei einer Pressekonferenz zugleich Medienberichte, er leide an lebensbedrohlichen Gesundheitsproblemen. Ein Wikileaks-Sprecher relativierte Assanges Ankündigung mit den Worten, dieser werde die Botschaft verlassen, sobald die britische Regierung ihre "Verpflichtungen" erfüllt habe.

