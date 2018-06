Essen (dpa) - Entscheidende Woche bei Karstadt: Der neue Eigentümer René Benko übernimmt die Kontrolle über die angeschlagene Warenhauskette. Die Gewerkschaft Verdi erwartet von dem österreichischen Investor ein Konzept, das die Zukunft von Karstadt und den Beschäftigten sichert. Am Freitag war bekanntgegeben worden, dass der bisherige Eigentümer Nicolas Berggruen Karstadt an Benko verkauft. Am Donnerstag will der Aufsichtsrat über ein Sanierungskonzept beraten. Die rund 17 000 Beschäftigten müssen sich auf Einschnitte einstellen. Karstadt steckt seit langem in der Krise.

