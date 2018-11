Riga (dpa) - Angesichts angespannter Beziehungen zu Russland wegen der Ukraine-Krise reist Bundeskanzlerin Angela Merkel heute zu einem Kurzbesuch nach Lettland. In der Hauptstadt Riga stehen Gespräche mit Ministerpräsidentin Laimdota Straujuma und Präsident Andris Berzins auf dem Programm. Themen sollen der Konflikt in der Ostukraine und Sicherheitsfragen der Region sein. Die frühere Sowjetrepublik Lettland hat eine große russische Minderheit und grenzt an Russland. Seit zehn Jahren ist Lettland Mitglied der EU und der Nato.

