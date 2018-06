Tokio (AFP) Robin-Williams-Fans haben den Hersteller der beliebten Videospielserie "Legend of Zelda" aufgefordert, in der nächsten Folge eine Figur nach dem vor einer Woche verstorbenen US-Schauspieler zu benennen. Bis Montag hätten knapp 110.000 Anhänger eine entsprechende Petition unterzeichnet, teilte der japanischen Konzern Nintendo mit. Williams war selber ein großer Anhänger von "Legend of Zelda" und benannte sogar seine Tochter nach der Titel-Figur, einer Prinzessin. Ein Nintendo-Sprecher sagte am Montag, "nichts ist entschieden, doch wir schließen die Bitte nicht aus".

