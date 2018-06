Berlin (dpa) - Grünen-Parteischef Cem Özdemir ist für Waffenlieferungen in den Irak. Das Wichtigste sei jetzt, die Terrormiliz Islamischer Staat zu stoppen, sagte er dem"Handelsblatt". Deutschland müsse da helfen, wo es in Absprache mit den europäischen und amerikanischen Partnern den sinnvollsten Beitrag leisten könne. Die Waffen sollten direkt an die Kurden und nicht an die Zentralregierung in Bagdad geliefert werden. Özdemirs Grünen-Parteifreund Jürgen Trittin ist gegen Waffenlieferungen in den Irak. Er fordert stattdessen eine Änderung der Nahostpolitik.

