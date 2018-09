Berlin (dpa) - Der Grünen-Parteivorsitzende Cem Özdemir hat sich für Waffenlieferungen in den Irak ausgesprochen. Das Wichtigste sei jetzt, die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) zu stoppen, sagte er dem "Handelsblatt".

"Deutschland muss da helfen, wo es in Absprache mit den europäischen und amerikanischen Partnern den sinnvollsten Beitrag leisten kann. An erster Stelle steht dort zweifelsohne massive humanitäre Hilfe. Aber auch Waffenlieferungen im Rahmen des rechtlich Möglichen können wir nicht von vornherein ausschließen, wenn die Bundesrepublik konkret gefragt wird."

Özdemir fügte hinzu, Waffenlieferungen seien zwar nicht ohne Risiko, "aber wir sollten keine Türen verschließen, wenn es darum geht, die unfassbaren Gräueltaten der IS zu beenden und einen Völkermord zu verhindern. Da ist Eile geboten. Und Deutschland sehe ich hier in der Pflicht." Der Grünen-Chef sprach sich dafür aus, die Waffen direkt an die Kurden und nicht an die Zentralregierung in Bagdad zu senden. "Die Kurden sind akut am ehesten in der Lage, die IS wirksam am Boden zu bekämpfen."

Özdemirs Grünen-Parteifreund Jürgen Trittin wandte sich indes gegen Waffenlieferungen in den Irak und forderte stattdessen eine Änderung der Nahostpolitik. Vor allem die Unterstützung und Aufrüstung von Katar müsse gestoppt werden, sagte er der "Berliner Zeitung". Der Golfstaat gehöre zu den Hauptfinanziers der islamistischen Terroristen in Irak und Syrien, sei aber von der Bundesregierung bis zuletzt als Bündnispartner und Stabilitätsfaktor betrachtet worden.

Mit den geltenden Rüstungsexportrichtlinien sei eine Waffenlieferung an die Kurden kaum zu vereinbaren, so Trittin. "Was die Befürworter nicht beantworten können, ist die Frage, wie verhindert wird, dass diese Waffen in die falschen Hände geraten oder zu Zwecken genutzt werden, die weder unseren Interessen noch den Menschenrechten dienen. Der Bundestagsabgeordnete und frühere Grünen-Fraktionschef widersprach damit auch dem früheren Außenminister Joschka Fischer, der Waffenlieferungen an die Kurden im Irak gefordert hat.

Die FDP lehnt die Lieferung deutscher Waffen in den Irak derweil ab. Ihr Vorsitzender Christian Lindner sagte der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung": "Einen Völkermord muss die Weltgemeinschaft dringend unterbinden. Der Westen darf nicht wie in Srebrenica versagen. Ich halte es aber für dramatisch kurzsichtig, dass die Bundesregierung Waffen in ein Krisengebiet liefern will." In der Region würden die Frontlinien so schnell wechseln, dass ihr eine weitere Destabilisierung drohe. Lindner: "Die Bundesregierung sollte stattdessen auf ein Mandat der Vereinten Nationen drängen, damit eine UN-Schutztruppe in den Irak gesendet werden kann."

In Deutschland war der Ruf nach Waffenlieferungen an die von Islamisten bedrohten Kurden im Nordirak am Wochenende deutlich lauter geworden. Die schwarz-rote Bundesregierung hat sich zwar bisher nicht offiziell festgelegt, Vizekanzler Sigmar Gabriel (SPD) signalisierte aber Bereitschaft, die Gegner der Terrormiliz IS aufzurüsten.

Kurden-Präsident Massud Barsani verlangt moderne und wirksame Waffen sowie Ausbilder aus Ländern wie den USA und Deutschland, um IS besiegen zu können. Neben den USA haben bereits Großbritannien und Frankreich Waffenlieferungen angekündigt. Außenminister Frank-Walter Steinmeier machte Barsani bei seinem Besuch am Samstag im irakischen Kurden-Gebiet noch keine Zusagen. Damit bleibt es vorerst bei humanitärer Hilfe aus Deutschland.