Washington (dpa) - Die USA haben ihre Luftangriffe auf die Terrormiliz Islamischer Staat in der Nähe des Mossul-Staudamms im Nordirak verstärkt. Allein heute wurden 15 Angriffe geflogen und mehrere Fahrzeuge zerstört oder beschädigt - heißt es von der US-Armee. In Deutschland läuft weiter eine Diskussion um mögliche Waffenlieferungen an Kurden. Um sie im Kampf gegen die Gruppe Islamischer Staat zu unterstützen, sollen die Kurden ab kommender Woche Schutzwesten oder Helme aus Deutschland bekommen.

