Los Angeles (dpa) - US-Sängerin Christina Aguilera (33) hat ihrer neugeborenen Tochter den Namen "Sommerregen" gegeben.

"So stolz, unsere wunderschöne Tochter Summer Rain Rutler in der Welt zu begrüßen", schrieb Aguilera am Montag beim Kurznachrichtendienst Twitter.

Das kleine Mädchen sei am vergangenen Samstag in Los Angeles geboren worden, meldete das Promiportal "People.com". Vater ist der Filmproduzent Matt Rutler. Mit ihrem Ex-Ehemann Jordan Bratman hat Aguilera bereits den sechs Jahre alten Sohn Max Liron.

Aguilera und Rutler hatten sich im Februar verlobt. Nur wenige Tage später verriet die Sängerin ("Genie in a Bottle") ihren Fans, dass sie wieder schwanger sei. Im März gab sie dann bekannt, dass sie eine Tochter erwarte. Noch wenige Tage vor der Geburt arbeitete Aguilera hochschwanger im Studio und zeigte das bei Twitter.

