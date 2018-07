Rom (dpa) - Die italienische Marine hat über das dreitägige "Ferragosto"-Wochenende mehr als 1900 Bootsflüchtlinge aus Nordafrika im Mittelmeer gerettet und aufs Festland gebracht.

Etwa 700 Migranten kamen am Montagmorgen mit dem Amphibienfahrzeug "San Giusto" in Salerno (Kampanien) an, teilte die Marine mit. Eine Fregatte hatte am Freitag 1004 Flüchtlinge in Neapel an Land gehen lassen. In Reggio Calabria wurden 212 Migranten aufgenommen. Küstenwache und mehrere Handelsschiffe unterstützten die Marine.

Zwei Migranten überlebten die gefährliche Überfahrt nicht. In diesem Jahr erreichten bereits etwa 100 000 Migranten Italien, 2013 waren es insgesamt nur 43 000.

