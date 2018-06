Kathmandu (AFP) Nach den schweren Überschwemmungen und Erdrutschen in Nepal und Nordindien ist die Zahl der Opfer weiter angestiegen. Bis Montag seien allein in Nepal mehr als 100 Leichen geborgen worden, über 130 Einwohner würden noch vermisst, teilten die Behörden mit. In den benachbarten indischen Bundesstaaten Uttar Pradesh, Himachal Pradesh und Bihar starben knapp 70 Menschen, Hunderttausende mussten in Sicherheit gebracht werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.