Oslo (AFP) Sobald Israelis und Palästinenser sich auf eine dauerhafte Waffenruhe geeinigt haben, soll es in der ägyptischen Hauptstadt Kairo eine Geberkonferenz für den Wiederaufbau des Gazastreifens geben. Dies teilte der norwegische Außenminister Börge Brende am Montag mit, dessen Land das Komitee zur Koordinierung der internationalen Hilfe für die Palästinenser leitet. Demnach sollen auf der von Norwegen und Ägypten organisierten Geberkonferenz in Kairo gesammelte Hilfsmittel direkt an den Präsidenten der palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmud Abbas, fließen.

