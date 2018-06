Oslo (AFP) Am letzten Tag des Schach-Nationenturniers im norwegischen Tromsö sind zwei Wettkämpfer gestorben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, starb ein Endsechziger aus den Seychellen am Donnerstag während einer Partie. Später am Abend wurde ein Teilnehmer aus Usbekistan tot in einem Hotelzimmer aufgefunden. Laut Polizei und Veranstaltern vom Weltschachverband (Fide) starben beide offenbar eines natürlichen Todes.

