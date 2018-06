Bukarest (AFP) Der frühere Leiter eines kommunistischen Arbeitslagers für politische Gefangene in Rumänien muss sich wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor Gericht verantworten. Wie die rumänische Generalstaatsanwaltschaft am Montag mitteilte, wird dem heute 85-jährigen Ioan Ficior vorgeworfen, für den Tod von über hundert Häftlingen in dem Lager Periprava im Südosten des Landes zwischen 1958 und 1963 verantwortlich zu sein. Er habe die Häftlinge "Behandlungen" unterzogen, mit denen sie "physisch zerstört" werden sollten, hieß es.

