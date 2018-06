Moskau (AFP) Erneut sind in Russland vier Menschen zu Haftstrafen verurteilt worden, weil sie im Frühjahr 2012 an einem Protestmarsch der russischen Opposition gegen Präsident Wladimier Putin teilgenommen hatten. Drei der Angeklagten im Alter zwischen 25 und 42 Jahren müssen wegen "massiven Aufruhrs" zwischen zweieinhalb und dreieinhalb Jahre in Lagerhaft, wie die amtliche Nachrichtenagentur Itar-Tass am Montag jedoch. Eine 58-jährige Renterin erhielt eine Bewährungsstrafe von zweieinhalb Jahren.

