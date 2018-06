Madrid (AFP) Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) wirft der spanischen Polizei Gewalt gegen afrikanische Flüchtlinge an der Grenze zur Exklave Melilla in Marokko vor. Polizisten der Guardia Civil hätten in der vergangenen Woche "unangemessene Gewalt" gegen Flüchtlinge angewendet, die versuchten, den sechs Meter hohen Grenzzaun zu überwinden, kritisierte HRW am Montag.

