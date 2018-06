Damaskus (AFP) Nach ihrer Flucht vor den Angriffen der Dschihadisten im Nordirak hat eine junge Jesidin in Syrien Fünflinge zur Welt gebracht. Wie das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR am Montag mitteilte, brachte die 27-jährige Tamam Ramadan am vergangenen Donnerstag in der nordöstlichen Stadt Kamischli zwei Jungen und drei Mädchen zur Welt. Den Babys gehe es gut, sagte ein Sprecher.

