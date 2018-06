Kairo (AFP) Israel und die Palästinenser haben sich nach palästinensischen Angaben auf eine Verlängerung der Waffenruhe im Gazastreifen geeinigt. Wie ein hochrangiger Vertreter der Palästinenser am Montagabend in Kairo sagte, stimmten kurz vor Ablauf der aktuellen fünftägigen Kampfpause um Mitternacht (Ortszeit, 23.00 Uhr MESZ) beide Seiten einer Verlängerung um weitere 24 Stunden zu. So solle eine Fortsetzung der Verhandlungen in der ägyptischen Hauptstadt über eine dauerhafte Waffenruhe ermöglicht werden, sagte das Delegationsmitglied.

