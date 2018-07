Chamonix (dpa) - Im französischen Teil des Montblanc-Massivs ist wieder eine Bergsteigergruppe in den Tod gestürzt. Keine Woche nach dem Unfall von sechs Alpinisten starben drei Mitglieder einer Gruppe an der Aiguille du Midi. Die zwei französischen Bergsteiger und ihr Führer stürzten aus noch ungeklärter Ursache mehr als 800 Meter in die Tiefe. Der diesjährige Sommer im Montblanc-Massiv gilt als einer der unfallreichsten der vergangenen Jahre. Seit Saisonbeginn gab es schon 20 Tote, wenn man die noch Vermissten mitzählt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.