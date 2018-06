St. Louis (dpa) - Nach tagelangen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei wird nun die Nationalgarde in der Kleinstadt Ferguson eingesetzt. Der Gouverneur des US-Bundesstaates Missouri unterzeichnete eine entsprechende Anordnung. In der Nacht war es vor Inkrafttreten einer nächtlichen Ausgangssperre erneut zu Unruhen gekommen. Demonstranten griffen mit Molotowcocktails Polizisten an, laut Polizei fielen in der Menge auch Schüsse. Die Unruhen waren ausgelöst worden, dass ein weißer Polizist einen schwarzen Jugendlichen erschossen hatte, obwohl er unbewaffnet war.

