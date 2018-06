New York (AFP) Die internationale Beratungsfirma PricewaterhouseCoopers (PwC) muss in den USA offenbar eine Millionenstrafe wegen eines geschönten Kunden-Geschäftsberichts zahlen. Der Bundesstaat New York werde in Kürze eine Strafzahlung von 25 Millionen Dollar (18,6 Millionen Euro) bekannt geben, berichtete die "New York Times" am Montag. Außerdem werde es einer örtlichen PwC-Filiale für zwei Jahre untersagt, bestimmte Verträge mit Banken in dem Bundesstaat abzuschließen. Das Beratungsunternehmen habe die Auflagen bereits akzeptiert, schrieb das Blatt unter Berufung auf vertrauliche Dokumente und eingeweihte Kreise.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.