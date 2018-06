Ferguson (AFP) Neun Tage nach den tödlichen Polizeischüssen auf den jungen Schwarzen Michael Brown haben die Unruhen in der US-Stadt Ferguson einen neuen Höhepunkt erreicht. Nach schweren Krawallen in der Nacht zum Montag ordnete der Gouverneur des US-Bundesstaats Missouri, Jay Nixon, die Entsendung der Nationalgarde an. Einem Gutachten zufolge wurde der 18-jährige Brown mit mindestens sechs Schüssen getötet.

