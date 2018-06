Ferguson (AFP) In der von Unruhen erschütterten US-Kleinstadt Ferguson ist am Montag die Nationalgarde eingetroffen. Mit diesen "zusätzlichen Ressourcen" sei es möglich, angemessen auf mögliche neue Vorfälle und Gewalt zu reagieren und die "Rechte friedlicher Bürger" zu schützen, erklärte der Gouverneur des US-Bundesstaats Missouri, Jay Nixon. Am Montagabend und in der Nacht werde es daher "keine Ausgangssperre" geben.

