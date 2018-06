Washington (AFP) Im südlichen US-Bundesstaat Arkansas sind zwei Menschen beim Zusammenstoß zweier Frachtzüge ums Leben gekommen. Nach der Kollision in der Ortschaft Hoxie wurden am Sonntagmorgen 500 Menschen in einem Radius von zweieinhalb Kilometern um die Unfallstelle vorübergehend in Sicherheit gebracht, wie die Nationale Verkehrssicherheitsbehörde (NTSB) mitteilte. Beide Züge hatten nach Angaben der Betreibergesellschaft giftige Chemikalien geladen.

