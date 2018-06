Offenbach (dpa) - Heute ist es überwiegend wechselnd bis stark bewölkt. Vor allem in einem Streifen vom nördlichen Baden-Württemberg bis nach Südbrandenburg und Sachsen kann sich längere Zeit die Sonne zeigen und es bleibt trocken, wie der Deutsche Wetterdienst meldet.

Sonst bilden sich im Tagesverlauf einige Schauer, und vereinzelt auch Gewitter. Dabei besteht an der Nordseeküste weiterhin die Gefahr von Starkregen. Die Höchstwerte bewegen sich nur zwischen 16 und 20 Grad, bei mehr Sonne auch bis zu 22 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südwest bis West. Vor allem im Küstenumfeld und in höheren Berglagen weht er teils frisch mit starken bis stürmischen Böen.

In der Nacht zum Mittwoch gibt es südlich der Donau und im Norden noch Schauer, sonst ist es überwiegend trocken bei wechselnder Bewölkung. Die Temperatur geht auf 11 bis 5 Grad zurück, nur an der See bleibt es etwas wärmer. Der Wind weht an der Küste noch frisch und stark böig, sonst teils nur schwach aus West bis Südwest.