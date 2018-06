Kabul (AFP) Afghanistans scheidender Präsident Hamid Karsai hat die beiden Bewerber um seine Nachfolge zur raschen Bildung einer Einheitsregierung aufgerufen. "Ich hoffe, unsere beiden Brüder erreichen eine Einigung, so dass Afghanistan rasch eine Einheitsregierung hat, aus der niemand ausgeschlossen ist", sagte Karsai am Dienstag in einer Rede zum Unabhängigkeitstag. Er hoffe, dass es rasch ein Wahlergebnis gebe. Das Volk warte "ungeduldig" darauf, sagte der Präsident. "Ich hoffe, wir bleiben vereint, damit unser Volk in Richtung Frieden und Wohlstand geleitet wird."

