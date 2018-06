Berlin (dpa) - Die deutschen Bauern haben in diesem Sommer eine Spitzenernte eingefahren, blicken aber besorgt auf niedrigere Preise. Verbraucher können dagegen beispielsweise mit günstigeren Kartoffeln rechnen. Mit rund 50 Millionen Tonnen Getreide wurden rund fünf Prozent mehr von den Feldern geholt als bei der Ernte 2013, wie der Bauernverband nach vorläufigen Daten mitteilte. Zuletzt war ein so hohes Niveau 2008 erreicht worden. Die Erträge fielen aber regional sehr unterschiedlich aus. Auch Obst- Gemüsebauern erwarten insgesamt gute Erträge, Hagelschäden hielten sich meist in Grenzen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.