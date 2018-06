Sydney (AFP) Angesichts scharfer Kritik an ihrer Einwanderungspolitik will die australische Regierung zahlreiche Flüchtlingsfamilien mit Kindern auf dem Festland aus den dortigen Aufnahmelagern entlassen. Geplant sei, einer "großen Zahl" von Flüchtlingskindern samt ihren Familien zeitlich begrenzte Visa für Australien auszustellen, teilte Einwanderungsminister Scott Morrison am Dienstag mit. Damit würden Schulbesuche ermöglicht sowie Zugang zum Gesundheitssystem und zu Finanzhilfen geschaffen. Morrison betonte, dass die Visa nur für die Dauer der Asylverfahren gültig sein sollten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.