Peking (AFP) Weil die Fluglosten eingeschlafen waren, hat ein Passagierflugzeug in China fast eine Viertelstunde lang auf seine Landeerlaubnis warten müssen. Die Piloten der Fluggesellschaft China Eastern Airlines mussten den Tower des Flughafens in Wuhan mehrfach anfunken, bis sie endlich Antwort bekamen, berichtete das Nachrichtenportal Sina.com am Dienstag. Das Flugzeug kam demnach von der vor Vietnam gelegenen Insel Hainan. Nach mehreren Warteschleifen konnte die Maschine schließlich sicher landen.

