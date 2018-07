Berlin (AFP) In der Alternative für Deutschland (AfD) ist kurz vor den Landtagswahlen in Ostdeutschland offener Streit über die Russland-Politik ausgebrochen: Parteivize Alexander Gauland, der auch Spitzenkandidat für die Wahl in Brandenburg ist, attackierte in einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit der Zeitung "Junge Freiheit" Parteichef Bernd Lucke und warnte vor einer Spaltung der AfD. Gaulands Ärger entzündete sich an der Zustimmung Luckes und weiterer Europaabgeordneter zu einer russlandkritischen Resolution des Europaparlaments.

