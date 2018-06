Berlin (AFP) Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) will Hackern und Cyberspionen das Leben schwerer machen. Sein Ressort veröffentlichte am Dienstag einen Gesetzentwurf, wonach Betreiber von Internetdiensten und wichtiger Infrastruktur in Bereichen wie Gesundheit und Finanzen sich besser schützen und Angriffe den Behörden melden müssen. Wirtschaftsvertreter und Grüne bemängelten allerdings, dass die Meldepflicht nicht für staatliche Stellen gilt. Von den Linken kamen grundsätzliche Bedenken.

