Düsseldorf (AFP) Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) will stärker gegen Idenditätsdiebstahl im Internet vorgehen. Dazu wolle er die Vorgaben für E-Mail-Anbieter und Online-Shops verschärfen, berichtete das "Handelsblatt" am Dienstag unter Berufung auf den Entwurf seines IT-Sicherheitsgesetzes. "Die IT-Systeme und digitalen Infrastrukturen Deutschlands sollen die sichersten weltweit werden", heißt es demnach darin. De Maizière will den Gesetzentwurf am Dienstag vorstellen.

