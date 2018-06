Kiew (AFP) Während im Osten der Ukraine die Kämpfe immer härter werden, halten die diplomatischen Bemühungen um den Ukraine-Konflikt an. Im Zentrum von Lugansk lieferte sich die ukrainische Armee nach eigenen Angaben am Dienstag Straßenkämpfe mit den Separatisten. Am Samstag besucht Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) Kiew, am kommenden Dienstag treffen Russlands Präsident Wladimir Putin und sein ukrainischer Kollege Petro Poroschenko mit EU-Vertretern in Minsk zusammen.

