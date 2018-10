Berlin (AFP) In der BND-Affäre hat die Opposition der Darstellung der Bundesregierung widersprochen, das Parlamentarische Kontrollgremium (PKGr) habe bereits im Juli Informationen zu den Vorgängen um mögliche Abhöraktivitäten des BND erhalten. In der fraglichen Sitzung seien aber weder die Namen der US-Außenminister noch der Name Türkei gefallen, sagte der PKGr-Vizechef André Hahn (Linke) am Dienstag im Deutschlandfunk. Er verwies auf die Aussage des Vorsitzendenden Clemens Binninger: Der habe zurecht gesagt, das PKGr sei lediglich sehr abstrakt und ohne Nennung von Namen informiert worden.

