Osnabrück (AFP) Der dürftige Zuzug von Fachkräften aus Ländern außerhalb Europas ist nach Auffassung des Zentralverbands des deutschen Handwerks (ZDH) auch auf mangelnde fachliche Eignung vieler potenzieller Kandidaten zurückzuführen. "Es ist nicht leicht, beruflich hoch qualifizierte Facharbeiter in Drittstaaten zu finden", sagte ZDH-Generalsekretär Holger Schwannecke der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Dienstagsausgabe). Das Problem sei, dass die beruflichen Bildungssysteme in Staaten außerhalb der EU oft nicht deutschen Standards entsprächen. In Asien und Afrika bemühe sich die deutsche Wirtschaft inzwischen, duale Ausbildungsgänge nach deutschem Vorbild zu installieren. Das Handwerk arbeite daran aktiv mit.

