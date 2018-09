Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) reist am Samstag in die Ukraine. Bei dem Besuch, der auf Einladung von Präsident Petro Poroschenko erfolge, solle es um die aktuelle Lage im Verhältnis zwischen der Ukraine und Russland gehen, teilte Merkels Sprecher Steffen Seibert am Dienstag in Berlin mit. Weiteres Thema sollten "konkrete Möglichkeiten" sein, "die Ukraine in der aktuellen Krise zu unterstützen".

