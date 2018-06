Berlin (AFP) Ein möglicher Ebola-Verdachtsfall ist am Dienstag in Berlin aufgetreten. Wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte, wurde eine Patientin mit "Verdacht auf eine hochinfektiöse Krankheit" mit dem Rettungswagen zum Berliner Krankenhaus Charité gebracht. Die Frau hatte demnach zuvor in einem Arbeitsamt im Stadtteil Prenzlauer Berg einen Schwächeanfall erlitten, auch hatte sie hohes Fieber. An welcher Krankheit sie leidet, war nach Angaben des Feuerwehrsprechers zunächst unklar. Medienberichten zufolge soll sie aus Westafrika stammen und nach eigenen Angaben Kontakt zu Ebola-Patienten gehabt haben.

