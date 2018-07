Düsseldorf (AFP) Die per Tarifvertrag vereinbarte Wochenarbeitszeit liegt branchenübergreifend im Schnitt bei 37,7 Stunden. Tariflich Beschäftigte in Ostdeutschland müssen dabei mit 38,6 Wochenstunden mehr Arbeit leisten als Erwerbstätige im Westen, die im Durchschnitt eine Wochenarbeitszeit von 37,5 Stunden haben, wie das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung am Dienstag in Düsseldorf mitteilte. Das Institut hatte die vereinbarten Arbeitszeiten von 25 Branchen beziehungsweise Unternehmen ausgewertet.

