Berlin (AFP) Die Mehrheit der rund 300.000 Zeitungszusteller in Deutschland hat Gewerkschaftsangaben zufolge schon ab dem kommenden Jahr Anspruch auf den vollen gesetzlichen Mindestlohn von 8,50 Euro pro Stunde. Eine im Gesetz vorgesehene Ausnahme gelte nur für solche Boten, die ausschließlich Zeitungen oder Anzeigenblätter verteilten - fast alle Zusteller trügen für ihre Verlage aber auch Werbeprospekte und Briefe aus, teilte Verdi am Dienstag in Berlin mit. Die schlechter bezahlte Ausnahme gelte für sie nicht. Die Gewerkschaft rief die Zusteller dazu auf, Betriebsräte zu gründen, die über ihre Mitbestimmungsrechte auch kontrollieren könnten, dass der Mindestlohn richtig ausgezahlt werde.

