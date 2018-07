Landover (SID) - Football-Supertalent Johnny Manziel hat sich in der Vorbereitung auf seine erste Saison in der US-Profiliga NFL einen Aussetzer erlaubt. Die Quarterback-Hoffnung der Cleveland Browns, "Johnny Football" genannt, zeigte beim Test gegen die Washington Redskins (23:24) in Landover/Maryland nach Provokationen von der Seitenlinie der gegnerischen Bank den Mittelfinger.

"In jedem Spiel, Woche für Woche muss ich mir Kommentare anhören", rechtfertigte sich Manziel. Dennoch bereute der 21-Jährige die Aktion: "Ich hätte schlauer sein sollen." Cheftrainer Mike Pettine ärgerte sich über den Vorfall. "Ich bin erst nach dem Spiel darüber informiert worden. Es ist enttäuschend. Alle Spieler, vor allem die Quarterbacks, müssen ihre Fassung behalten. Darüber wird zu reden sein", kündigte Pettine an.

Manziel war 2012 im Trikot der Texas A&M Universität als erster Neuling in der College-Liga NCAA mit der "Heisman Trophy" für den Spieler des Jahres ausgezeichnet worden. Beim NFL-Draft Anfang Mai ging er etwas überraschend erst an Position 22 an die Browns.