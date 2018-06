Köln (SID) - Bayer Leverkusen tritt am Dienstag beim FC Kopenhagen an und will im Qualifikations-Hinspiel den Grundstein für den Einzug in die Gruppenphase der Champions League legen. Der neue Bayer-Coach Roger Schmidt muss im Nationalstadion nur auf Neuzugang Kyriakos Papadopoulus verzichten. Anpfiff des Spiels gegen den früheren Kölner Trainer Stale Solbakken ist um 20.45 Uhr.

Nach dem verpassten EM-Finale über 400 m Freistil geht Weltrekordler Paul Biedermann am Dienstagmorgen mit Wut im Bauch auf seine Lieblingsstrecke 200 m Freistil, um in das abendliche Halbfinale einzuziehen. Kurzbahn-Weltrekordler Steffen Deibler freut sich dagegen auf sein Finale über 50 m Schmetterling, auch Vize-Europameisterin Jenny Mensing und Lisa Graf dürfen über 200 m Rücken um Medaillen schwimmen. Zudem stehen Jan-Philip Glania und Christian Diener im Endlauf über 100 m Rücken sowie Hendrik Feldwehr über 100 m Brust.

Für den neuen Bundestrainer Dagur Sigurdsson fällt am Dienstag der Startschuss für sein wohl intensivstes Pflichtspiel-Jahr. Seine Füchse Berlin kämpfen als Pokalsieger gegen Meister THW Kiel um den Supercup, um 20.15 Uhr beginnt in Stuttgart damit Sigurdssons Saison in Doppelfunktion.