Lindabrunn (SID) - Die U17-Junioren des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sind mit einer Niederlage in ein internationales Turnier in Österreich gestartet. Gegen den Nachwuchs der Schweiz unterlag die Mannschaft von DFB-Trainer Christian Wück in Lindabrunn mit 0:3 (0:1). Martin Liechti (37.) und Jeremy Guilleminot (41., 48.) erzielten die Treffer.

In der nächsten Begegnung trifft die DFB-Auswahl am Donnerstag (19.00 Uhr) auf die Mannschaft des Gastgebers Österreich.